Тука: гуманитарно-логистический центр в Зайцево превратился в коррупционный

Гуманитарно-логистический центр в Зайцево Донецкой области на дорожном коридоре Бахмут-Горловка превратился в коррупционный.

Об этом в Facebook сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Так же мне стыдно за то, что мы не смогли навести порядок на гуманитарно-логистическом центре, который местные власти превратили в коррупционный перевалочный центр. И, если я не смог навести порядок, то я с удовольствием докладываю о том, что уже месяц этот центр просто не работает", - заявил Тука