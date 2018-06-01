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Президент ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники

Вчера, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в документе.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова


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