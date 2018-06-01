Боевики так называемой "Донецкой народной республики" заявили о временном закрытии пункта пропуска возле Горловки.

Об этом заявил "мэр" Горловки Иван Приходько, сообщает сепаратистское издание ДАН.

"В связи с реконструкцией КПП "Горловка" 16 и 17 июня работать не будет. Пропуск будет осуществляться через остальные официальные переходы", - заявил он. Отметим, пункт пропуска боевиков "Горловка" расположен в районе украинского конрольного пункта въезда-выезда "Майорское".