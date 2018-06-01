В Луганской области участника НВФ приговорили к 6 годам тюрьмы

На Луганщине к 6 годам лишения свободы приговорен участник незаконного вооруженного формирования «ЛНР».

Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Во время досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что житель г. Сорокино (Краснодон) участвовал в преступной деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования на должности "разведчика-гранатометчика" так называемой "2 отдельной механизированной бригады 2 артиллерийского корпуса "народной милиции "ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации. Участник незаконного вооруженного формирования выполнял преступные приказы руководителей оккупационной администрации РФ, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины, осуществлял разведку артиллерийского корпуса "народной милиции "ЛНР", которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года по настоящее время совершает обстрелы позиций, военных, гражданских объектов и населения на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов Луганской области», – сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что участник НВФ был задержан сотрудниками 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях при попытке пересечения КПВВ «Майорск».

В период досудебного расследования и судебного рассмотрения мужчина находился под стражей.