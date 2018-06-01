В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных за сутки

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 12 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. "Вчера во время боевых действий на Луганском направлении от пули вражеского снайпера погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки боевые травмы получили двое наших бойцов", - сообщил он, отметив, что раненые были госпитализированы, их состояние характеризуется как удовлетворительное. Кроме того, в Минобороны отметили, что по данным разведки, за минувшие сутки было ликвидировано 5 боевиков, еще 4 ранены. Боевики также потеряли бронированную машину