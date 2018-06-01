Мошенники открыли охоту на пенсионеров в ОРЛО

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в оккупированных районах Луганщины продолжают грабить пенсионеров. Многие пожилые люди имеют значительные накопления благодаря тому, что получают пенсионные и социальные выплаты и от Украины, и от российской оккупационной "администрации" ОРЛО. Поэтому "богатые" пенсионеры часто становятся жертвами мошенников.

6 июня к "правоохранителям" ОРЛО обратилась жительница оккупированного Краснодона 1938 г.р., с заявлением о том, что 06.06.2018 в 12-00, на пр. Молодой Гвардии г. Краснодона, две неустановленные женщины, под предлогом снятия порчи, мошенническим путем завладели её деньгами в сумме 113000 гривен и 50000 рублей РФ.