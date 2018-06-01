С 14 по 19 июня жители Луганской области могут остаться без света

НЭК "Укрэнерго" будет ремонтировать ВЛ 220 кВ "ЛуТЕС - Лисичанска" с 6 часов 14 июня до 19 часов 19 июня. В связи с этим, для поддержания ремонтного режима работы сети и для удержания уровней напряжения на минимально доступном уровне, необходимо в указанный период времени снизить нагрузку промышленных предприятий до минимального значения.

При росте нагрузки возможно применение графиков ограничения потребителей на подконтрольной части Луганской области.

В аварийной ситуации возможно полное погашение северной части Луганской области.

Так, потребителям рекомендуется снизить потребление электроэнергии для недопущения перегрузки сети.