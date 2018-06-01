Украина и Великобритания обсудили создание центра по противодействию угрозам со стороны РФ

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий провел встречу с министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером, в ходе которой стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию угрозам со стороны России.

Об этом сообщает пресс-служба ВР. Так, спикер ВР выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Великобритания Украине, в частности, за помощь британских военных инструкторов в обучении украинских военных.

Он отметил "важность качественного обучения для наших воинов во времена российской агрессии". Парубий также обратил внимание на необходимость сохранения и расширения санкций в отношении России. Министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер в свою очередь подчеркнул, что "поддержка украинских Вооруженных сил - это взаимовыгодное сотрудничество".

Он выразил сожаление Украине в связи с ежедневной потерей жизни украинских солдат и мирных людей в зоне конфликта. Кроме того, британский министр выразил заинтересованность украинскими реформами, в частности, реформированием Вооруженных сил. Стороны обсудили создание аналитического центра по противодействию общим угрозам со стороны России. "Для понимания нынешней войны надо осознавать, что военная составляющая в ней не единственная, а наибольшая доля принадлежит информационным вызовам и киберугрозам", - сказал Парубий.