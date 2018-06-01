На КПВВ «Станица Луганская» у жительницы Макарово отобрали 70 пачек сигарет с акцизом так называемой «ЛНР»

12 июня сотрудники спецподразделения налоговой милиции Главного управления ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил, на КПВВ «Станица Луганская» выявили факт нарушения порядка перемещения товаров.

А именно 70 пачек сигарет с марками акцизного налога так называемой «ЛНР» ориентировочной стоимостью почти тысячу гривен пыталась перенести из Луганска в Станицу жительница с. Макарово Станично-Луганского района Луганской области. Этот товар налоговики обнаружили в детской коляске с ребенком.

Протокол об административном правонарушении составлен по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Табачные изделия изъяты до принятия решения судом.