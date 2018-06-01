Россия продолжит в 2018 году поставлять электроэнергию в оккупированный Луганск

Российское Минэнерго еще на год продлит механизм "гуманитарных поставок" электроэнергии из РФ в оккупированные территории Луганской области и компенсацию их через потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети").

Как сообщает Коммерсант , РФ согласилась полностью взять на себя энергоснабжение оккупированной Луганской области еще в 2017 году, указывает издание.

Согласно уже работающему механизму, луганские объемы будут распределяться равномерно по всем потребителям РФ, кроме населения, поднимая конечную цену для них на 0,1% — 2,5 млрд руб. в год.