В Луганском окружном админсуде начал действовать дистанционный пункт правовой помощи

В Луганском окружном админсуде начал действовать дистанционный пункт правовой помощиВчера, 17:59
В Луганском окружном административном суде начал действовать дистанционный пункт доступа к бесплатной вторичной правовой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве между Луганским окружным административным судом и Северодонецким местным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, происходит сотрудничество по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
Первая встреча с посетителями состоялась 12 июня 2018. Квалифицированные консультации оказывал специалист-юрист из Северодонецкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Игорь Хорольский