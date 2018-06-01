В Луганском окружном админсуде начал действовать дистанционный пункт правовой помощи

В Луганском окружном административном суде начал действовать дистанционный пункт доступа к бесплатной вторичной правовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве между Луганским окружным административным судом и Северодонецким местным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, происходит сотрудничество по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Первая встреча с посетителями состоялась 12 июня 2018. Квалифицированные консультации оказывал специалист-юрист из Северодонецкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Игорь Хорольский