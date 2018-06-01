В МинВОТ заявили о разрушении дамбы хранилища фенольного завода в Торецке

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о разрушении дамбы хранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения.

Об этом сообщается в Twitter со ссылкой на отчет по экологической ситуации на Донбассе.

Так, в хранилище находится 270 тонн химических отходов. Хранилища заполнены на 90%. В отчете также отмечено, что администрации неподконтрольных городов не допускают исследователей для обследования опасных или аварийных объектов.

Сообщается, что на Донецкую и Луганскую области приходится 30% выбросов вредных веществ всей Украины.

Эксперты проанализировали состояние воздуха, почв, поверхностных и подземных вод региона. В частности, исследовали и влияние военных действий на экологию в городе.

По результатам исследований 30 проб поверхностных вод оказалось, что вода в регионе "грязная" или "очень грязная". Причина — затопление шахт. Вода из них выходит на поверхность, смешивается с питьевой и портит ее. К тому же происходит проседание почв и заболачивание.

"На оккупированной территории происходит неконтролируемое затопление шахт. Вода перетекает к шахтам на подконтрольной территории. Правительство оперативно выделило 131 млн грн на ликвидацию и предупреждение негативного воздействия", — добавляют в МинВОТ.