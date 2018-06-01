Военный медик деактивировал вражескую диверсионную группу возле Станицы Луганской

Фельдшер десантно-штурмовой бригады, которая стоит на защите Станицы Луганской показал, что военный медик не только медицинскую помощь окажет, но и врагу огнем ответит.

На днях российско-оккупационные войска попытались штурмовать речку Северский Донец возле Станицы Луганской, которая является условной границей между оккупированными и подконтрольными Украине территориями.

Как рассказывает военный фельдшер Чезар Никифореску, вражеская диверсионная группа насчитывала не меньше 5 человек. После предупредительных выстрелов диверсанты переместились на несколько километров, но потом снова вернулись. Но фельдшер подразделения вовремя заметил боевиков и начал оборону. Вскоре к нему присоединились и другие бойцы.

Побратимы Чезаря ценят его не только как медика – наравне с ними он выполняет и боевые задачи. «Спасать жизнь – это хорошо, но иногда надо и хлопцам помочь», - говорит он. А в свободное время Чезар учит бойцов оказывать первую домедицинскую помощь.