Красный крест отправил на неподконтрольный Донбасс препараты для очистки воды

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную Украине территорию Донбасса 418 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 24 грузовика с составляющими для очистки воды общим весом 418 тонн от Международного комитета Красного Креста», - говорится в сообщении.

Транспортные средства перевозили продуктовые наборы и сульфат алюминия для очистки воды.