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Военнослужащим теперь не будут начисляться штрафные санкции за неуплату кредита

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

 На время особого периода в Украине военнослужащим штрафные санкции за невыполнение кредитных обязательств, а также проценты за пользование кредитом не начисляются. 

Об этом сообщает сайт Судебной власти Украины. 

Так, Верховный Суд в постановлении от 30 мая 2018 года по иску о взыскании задолженности по кредитному договору не согласился с выводом апелляционного суда и направил дело ему на рассмотрение. 

"На основании положений статей 5, 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и частью 15 ст. 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" Верховный Суд пришел к выводу о том, что военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным - с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом", - говорится в сообщении


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