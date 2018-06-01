В Луганской области в результате обстрела поврежден частный дом

В селе Екатериновка (Луганская область) в результате обстрела 10 июня был поврежден частный дом, пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Боевики обстреляли частный сектор с. Екатериновка Попаснянского района. Во время обстрела снаряды попали в частный дом по улице Коцюбинского. Вследствие попадания в доме повреждены два окна, и рикошетом от дверцы шкафа повреждено телевизор», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 258 Уголовного кодекса Украины «Террористический акт».