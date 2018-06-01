Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать ответный огонь без согласования со штабом

Командирам подразделений Объединенных сил разрешено открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством. Об этом в интервью УНН рассказал командующий операции Объединенных сил Сергей Наев.

«Командирам предоставлено право самостоятельно принимать решение относительно ответа на обстрелы для сохранения жизни и здоровья подчиненных и гражданских лиц», – заявил он.

По словам Наева, в боевых условиях ждать согласования «зачастую равнозначно цене человеческой жизни».

«Поэтому командиры подразделений хорошо знают порядок применения оружия и придерживаются его», – подчеркнул командующий ООС.