Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать ответный огонь без согласования со штабом

Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать ответный огонь без согласования со штабомСегодня, 11:58
Командирам подразделений Объединенных сил разрешено открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством. Об этом в интервью УНН рассказал командующий операции Объединенных сил Сергей Наев.
«Командирам предоставлено право самостоятельно принимать решение относительно ответа на обстрелы для сохранения жизни и здоровья подчиненных и гражданских лиц», – заявил он.
По словам Наева, в боевых условиях ждать согласования «зачастую равнозначно цене человеческой жизни».
«Поэтому командиры подразделений хорошо знают порядок применения оружия и придерживаются его», – подчеркнул командующий ООС.