Луганская таможня ГФС перечислила в госбюджет более 368 млн грн

В Луганской таможне ГФС сообщили, что за январь-май 2018 года в общий фонд Государственного бюджета Украины перечислено 369,3 млн грн. Специальный фонд госбюджета получил 2 млн 845 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Крупнейшими товарным позициями, которые характеризуют поступления таможенных платежей по импорту в течение этого периода, являются:

– уголь антрацит – 228,2 млн грн (61,7% от общего объема поступлений налогов по импорту);

– толуол – 9,6 млн грн (2,6%);

– азотная кислота – 8,7 млн грн (2,3%);

– смолы карбамидные – 7,5 млн грн (2%);

– стекловолокно – 5,7 млн грн (1,5%).

В значительной степени поступлениям в Государственный бюджет Украины в течение 5 месяцев текущего года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области. В частности, это ООО «ДТЭК Востокэнерго», ООО «Научно-производственное объединение «Заря», ОАО «Рубежанский картонно-тарный комбинат», ООО фирма «Проминвест Пластик», ООО НПФ «Микрохим», ООО «НПО «Северодонецкий Стеклопластик». По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров, в госбюджет Украины направлено 304,6 млн грн таможенных платежей, что составляет почти 82,3% от всех перечислений таможни.