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Россия предлагает "тотально фейковую" миссию ООН на Донбассе

Сегодня, 10:17 citynews.net.ua | Напечатать

Российская сторона на переговорах в нормандском формате предложила ввести на Донбасс  "тотально фейковую" миссию ООН. 

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Укринформ". 

"Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных", - сообщил Климкин.

 Он также отметил, что Россия по-другому понимает, какой должна быть миссия ООН на Донбассе, и предлагает "тотально фейковую" миссию для защиты только наблюдателей миссии ОБСЕ.


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