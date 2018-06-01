На Луганщине останется 8 внутренних блокпостов

Глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз обсудил с руководителями правоохранительных органов, контролирующих структур и подразделений ВСУ общую ситуацию в сфере безопасности на территории области. Об этом Гарбуз написал в своем Facebook.

Так, по решению командования ООС, предусмотрено сокращение количества блокпостов на территории области с 15 до 8. На двух стационарных блокпостах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещения, асфальтирование и тому подобное.

"Поручил руководителям Департамента финансов и Управление по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов", - сказано в сообщении.