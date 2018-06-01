В селе Старая Краснянка мужчина потерял сознание за рулем и врезался в кучу кирпича

Сообщение о том, что в селе Старая Краснянка произошло ДТП, поступило в Кременской отдел полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Проверкой установлено, что водитель автомобиля «Ford Foсus» во время движения автомобиля потерял сознание, в результате чего автомобиль столкнулся с кучей кирпича.

В результате ДТП водитель скончался в автомобиле до приезда скорой медицинской помощи.

Осмотром трупа телесных повреждений не обнаружено. В автомобиле также находилась жена умершего, которая во время ДТП не пострадала.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован как «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следственные действия продолжаются.