Тука: переселенцам не спешат возвращать избирательное право

Законопроект о возвращении избирательного права переселенцам не рассматривается в комитете Верховной рады уже более года.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет РБК-Украина.

"Законопроект о возвращении избирательного права переселенцам разрабатывался нашим министерством, но он находится в Верховной раде уже 1 год и 4 месяца. С кем я только не общался, все обещают, но "воз и ныне там". Когда мы его подавали, то хотели, чтобы он попал в комитет по вопросам прав человека Григория Немыри.

По непонятным причинам он попал в другой комитет. Кворум собирается раз в полгода. В результате, законопроект еще не прошел даже первое чтение в комитете. Комитет не рассматривает", - заявил Тука. Заместитель министра добавил, что в рамках стратегии по восстановлению мира и справедливости на оккупированных территориях, Верховная рада должна принять три законопроекта.

"Сейчас нужно принять три уже разработанные законопроекты. Это возвращение избирательного права переселенцам, законопроект о пропавших без вести, а также законопроект о восстановлении имущественных прав. Но еще очень много нужно и новых законов. Впрочем, уже есть определенные наработки у нас как у министерства", - добавил он.