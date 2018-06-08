Денисова просит МККК проверить условия содержания в тюрьмах «Л-ДНР»

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилю Карбонье с просьбой о содействии визиту представителя этого комитета в тюрьмы на в неподконтрольных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного.

«Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав граждан Украины, содержащихся в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», – говорится в обращении.

Отмечается, что Денисова просит вице-президента МККК способствовать визиту представителя комитета в пенитенциарные учреждения на подконтрольных группировкам «ДНР»/«ЛНР» территориях, проверить условия содержания граждан Украины и возможность оказания им медицинской помощи