Захарченко: Объединение ДНР и ЛНР возможно

«Глава ДНР» Александр Захарченко считает, что объединение «ДНР» и «ЛНР» возможно.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию RT.

«Мы – две разные республики. Да, мы вместе воюем, мы всегда придем на помощь друг другу. У нас общая политика и общие проблемы, но бюджеты у нас разные», – сказал Захарченко, объясняя «таможни» и «пограничные посты» между «республиками».

При этом он утверждает, что объединение «республик» возможно. «Мы и так вместе. Напомню, что ранее существовал и парламент Новороссии», – уверяет «глава ДНР».

Также он считает, что вопрос объединения может быть поднят, если вся территория Донбасса станет подконтрольна «ЛНР» и «ДНР». «Как только мы этого добьемся, мы будем думать дальше, как жить – самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение. И на каких условиях это все будет организовано», – уверяет Захарченко.