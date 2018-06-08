Губернатор Донецкой области Жебривский подал в отставку Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать Павел Жебривский подал в отставку с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, на которую был назначен ровно три года назад. Об этом сам чиновник сообщил в своем Facebook. Другие новости по теме: Жебривский заявил о целесообразности объединения ВГА Донецкой и Луганской о ...Водоснабжение Авдеевки восстановят к вечеруВ Авдеевке повреждено 179 зданийЖебривский «украинизировал» Донецкую ОВГАУволен председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Але ...