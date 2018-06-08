В Станице Луганской задержали подозреваемого в терроризме

10 июня на контрольном пункте «Станица Луганская» оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции во время проведения проверки граждан, следующих со стороны временно оккупированных территорий Украины, был выявлен в общем потоке гражданин, который, возможно, причастен к бандформированиям российских террористов.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, правоохранители считают, что в течение 2015 года 30-летний житель пгт Станица Луганская действовал в составе так называемой «народной милиции» на временно оккупированной части Луганской области. При этом гражданин категорически отрицал, что в боевых действиях он не участвовал.

Для выяснения обстоятельств и проведения дальнейших следственных действий гражданина в установленном порядке передали в Станично-Луганского отделения Национальной полиции.