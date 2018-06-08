Боевики 32 раза обстреляли позиции объединенных сил на Донбассе

Российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня за сутки воскресенья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

Отмечается, что противник в очередной раз в нарушение Минских договоренностей пытался ослабить оборону украинских подразделений на отдельных направлениях. 7 раз огонь велся с применением тяжелого вооружения – 120 и 82-мм минометов.

На Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское противник получил адекватный ответ: 1 оккупант уничтожен, трое ранены.

Сутки обошлись без потерь для украинской стороны, однако 3 защитника Украины получили ранения и были госпитализированы