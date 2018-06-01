Разведка: Оккупанты минируют местность в нарушение международных конвенций

Российское оккупационное командование активизировало работу по оборудованию огневых позиций вдоль линии соприкосновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В то же время инженерными подразделениями т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск осуществляется минирование местности противопехотными минами российского производства, которые запрещены международным правом (Оттавской конвенцией 1999 года). Это представляет опасность для гражданского населения.

Кроме того, расширяются площади заминированных территорий, в результате хаотического их минирования по указанию командиров передовых подразделений противника с целью предотвращения дезертирства подчиненных. В связи с этим, с начала июня значительно возросло количество случаев гибели и увечья военнослужащих российских оккупационных войск, которые подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях, установленных в тылу их подразделений.