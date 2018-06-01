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Кольченко написал письмо, в котором объяснил, почему прекратил голодовку

Сегодня, 16:30 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера Александр Кольченко вышел из голодовки, которая длилась 7 дней.  Напомним, что 31 мая он объявил солидарную голодовку  с требованием освободить осужденного по одному делу с ним Олега Сенцова.

Об прекращении голодовки сообщил на своей странице в Фейсбук российский правозащитник, адвокат Кольченка Андрей Лепехин.

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. 7 июня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу. В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались принудить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области. Сама уполномоченная Павлова в колонию к Александру не соизволила приехать, зато написала письмо в адвокатскую палату, пытаясь оказать давление уже на адвоката, с целью добиться от меня принудить Александра отказаться от голодовки. Представители уполномоченной, со слов Александра, пытались еще и опорочить адвоката в глазах Александра. Но те, кто знает Александра, понимают, что принудить его к чему-либо нельзя».

По словам адвоката, решение о голодовке Александр принимал самостоятельно. Он готовился к объявлению голодовки солидарности сразу после того как узнал про заявление Олега Сенцова. Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только «подготовился» таким образом, так объявил голодовку.

За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки. Эти решения Александр озвучивал в присутствии своего адвоката, которому полностью доверяет, с целью своевременного и более точного донесения до общественности о своих шагах и позиции.

Кроме того, он написал письмо, в котором объясняет свое решение. «Вынужден признать, что я переоценил свои силы – я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку», - написал Кольченко, изложив причины, к этому побудившие. Кроме  неоправданного риска для здоровья, он пишет о том, что лидеры европейский стран не заинтересованы в усилении давления на Россию – когда Макрон приехал в Россию, подписывал контракты, а об Олеге Сенцове спросил как бы между прочим. "Надеюсь, Олег не будет на меня сердиться из-за того, что я так быстро сдался", - также написал Кольченко.

Напомним, что Сенцова и Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории аннексированного Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.


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