На Луганщине четверо пассажироперевозчиков задержали пьяными за рулем

Второй месяц на территории Украины продолжаются комплексные проверки под условным названием «Перевозчик».

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сотрудники управления патрульной полиции в Луганской области с начала указанных мероприятий выявили и пресекли 239 нарушений ПДД, совершенных водителями пассажирского транспорта.

Зафиксированы 39 случаев нарушения требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, 11 отклонений от определенного маршрута движения, 49 случаев управления автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль, 16 случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества.

Также патрульные осмотрели 906 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

За указанный период патрульные составили 239 административных материалов по факту выявленных нарушений и обнаружили 4 случая перевозки пассажиров нетрезвыми водителями.