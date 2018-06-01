Канада увеличит размер военной помощи Украине

Канада продолжит поддерживать Украину и увеличит размер помощи.

Об этом заявил министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Я отмечаю прогресс в реформировании оборонного ведомства Украины, я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые осуществляют канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности Вооруженных Сил Украины", - сказал глава оборонного ведомства Канады в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.