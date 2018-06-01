На Донбассе продолжают обстреливать и глушить беспилотники ОБСЕ

На Донбассе продолжают обстреливать и глушить беспилотники ОБСЕСегодня, 13:43
СММ ОБСЕ сообщает об очередных случаях препятствования мониторингу на Донбассе с помощью беспилотников. Об этом говорится в отчете миссии.
Пролетал над районами вблизи подконтрольных боевикам Дебальцево и Софиевки БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся временному глушению сигнала.
«Глушение сигнала могло вестись из любого района в радиусе нескольких километров от местонахождения БПЛА», — отмечают в СММ.
Осуществляя полет мини-беспилотника недалеко от подконтрольной Украине Новоселовки Второй, команда СММ слышала 10 очередей из стрелкового оружия в 1 км к юго-западу. По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА. В связи с этим команда миссии приземлила БПЛА, который не был поврежден, и покинула этот район.