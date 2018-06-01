По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в первых числах июня так называемыми "правоохранителями" российской оккупационной администрации ОРЛО выявлен и задокументирован факт мошеннических действий со стороны гр. Дерского Максима Юрьевича, 1986 г.р., прож.: г. Луганск, ул. Алексеева, 2/18.

Этот деятель (фигурант базы "Миротворца") путем обмана завладел денежными средствами в сумме 191250 руб. РФ, выделенными из "государственного бюджета лнр" так назывемому министерству культуры "республики" для изготовления сборника музыки «Достояние республики» в количестве 1000 комплектов.

Дерский М.Ю. задержан. Получены признательные показания.