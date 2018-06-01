Боевики за сутки 37 раз обстреляли украинские позиции

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе увеличилась интенсивность боев, за минувшие сутки ранения получили 4 украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения увеличилась, всего за сутки зафиксированы 37 обстрелов.

На Луганском направлении бои продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

На Горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево.

На Донецком - в районе населенного пункта Каменка. Кроме того, есть признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении - в районах поселков Водяное и Лебединский, где противник выпустил не менее 85 мин и снарядов. "За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов, их безотлагательно эвакуировали в госпиталь", - говорится в сообщении.