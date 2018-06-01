В Москве ждут письменных предложений США по миротворцам на Донбассе

В Москве ждут письменных предложений от Вашингтона по российскому проекту резолюции Совбеза ООН о миссии в Донбассе. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сообщает российский «ИФ».

«На январской встрече в Дубае российская и американская стороны устно обменялись мнениями о дальнейших шагах по имплементации Минских соглашений и специфике деятельности миссии ООН. Тогда, по завершении переговоров, помощник президента России Владислав Сурков отметил, что американский пакет предложений "выглядит вполне реализуемым"», – сказал Чеснаков.

«Теперь от Курта Волкера (спецпредставителя госдепа США по Украине – прим), как и было условлено в Дубае, ждут соответствующих документов», – отметил эксперт.

По словам Чеснакова, «устных выражений тут недостаточно, ведь речь идет о конкретных и тщательно выверенных дополнениях в проект резолюции Совбеза ООН, внесенный Россией в сентябре прошлого года».

«Когда письменные предложения из Вашингтона от господина Волкера поступят, то Москва, разумеется, ответит в соответствующем формате», – сказал он.