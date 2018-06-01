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На Донбассе с начала военного конфликта повреждены 126 учебных заведений

Сегодня, 17:53 citynews.net.ua | Напечатать

На территориях Донецкой и Луганской областей подконтрольных правительству Украины восстановлено 119 образовательных учреждений из 126, которые были повреждены в время боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По информации ведомства, в течение 2014 – 2018 годов, на подконтрольной украинским властям территории Донбасса военными действиями было разрушено или повреждено 126 учреждений дошкольного и среднего образования. За тот же период были восстановлены и отремонтированы 119 из них. В основном, за счет местных и государственного бюджетов. Также, в 4 учебных заведениях продолжаются восстановительные работы, в 2 учебных заведениях проводится подготовка к ремонту. Еще 1 учебное заведение – не восстановлено.

«Несмотря на постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, школы и детские сады, находящиеся вблизи или вдоль линии разграничения, продолжают восстанавливаться и отстраиваться. Так, на протяжении четырех лет в Станично-Луганском, Новоайдарском, Попаснянском районах Луганской области, а также в Волновахском, Ясиноватском районах и в городе Торецк (до переименования – Дзержинск) Донецкой области восстановлены учебные заведения», – сказано в сообщении МинВОТ.

В частности, в Донецкой области были повреждены 87 учебных заведений, из них отремонтированы 80, еще 6 заведений находятся в стадии ремонта или подготовки к ремонту, 1 заведение – не отремонтировано. Отмечается, что 9 образовательных учреждений были полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В Луганской области было повреждено 39 учебных заведений, все они отремонтированы. Два учебных заведения были полностью разрушены.


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