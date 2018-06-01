Аваков предложил амнистировать большинство жителей Донбасса

После возвращения под контроль Украины территорий Донбасса к большинству жителей региона должна быть применена амнистия. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей и возвращение в юридическое поле Украины населения этих территорий неизбежно поставит перед украинским обществом и украинским государством вопрос о коллаборационизме», – пишет глава МВД у себя в Facebook.

По его словам, коллаборационизм «нельзя оставлять без внимания», но в тоже время – «наказание должно коснуться только виновных».

«Криминальное преследование должно быть применено только к руководству "ДНР" и "ЛНР", лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления», – считает Аваков.

По его словам, большинство жителей Донбасса, «переживших оккупацию», являются жертвами либо вынужденными участниками процессов коллаборации, в отношении которых должна быть применена амнистия, с последовательным восстановлением всех гражданских прав и свобод.

«Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины», – поделился своим видением реинтеграции глава МВД.