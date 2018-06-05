На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных

В районе проведения операции Объединенных сил на протяжении прошлых суток, 6 июня, боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, трое ранены.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

В штабе отмечают, что активизация российско-оккупационных войск началась ночью в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино, и что подразделения ООС дали врагу адекватный ответ. По данным разведки, противнику также нанесен урон: 5 оккупантов уничтожены и 3 ранены.

Сегодня, в течение ночи 7 июня, имелись признаки обострения ситуация в Луганской области, оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковськое.