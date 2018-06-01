Журналисты зафиксировали превышение уровня пыли в воздухе Мариуполя в 10 раз

Журналисты местного сайта Мариуполя 0629 зафиксировали десятикратное превышение показателей содержания крупных частиц пыли в городском воздухе в ночь на 6 июня.

По данным приборов для мониторинга атмосферы, в 1:00 превышение в воздухе предельно-допустимого среднесуточного уровня пыли размером 10 мкм достигло показателя 535 мкг/м3 при норме 50 мкг/м3, содержание пыли размером 2,5 мкм также почти в 6 раз превысило ПДК - 183 мкг/м3 (норма 25 мкг/м3).

По оценке экспертов, крупные частицы пыли (размером более 5—10 мкм) обычно задерживаются в верхних дыхательных путях, в то время как более мелкие способны проникать в лёгкие. Накапливаясь там, даже химически инертные пылевые частицы (например, кварцевая или угольная пыль) могут приводить к микроповреждениям тканей лёгкого и вызывать хронические заболевания дыхательных путей. Длительная воспалительная реакция в лёгких сказывается в конечном итоге и на работе сердца, приводя к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.