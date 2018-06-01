«Военный суд ЛНР» приговорил жителя Алчевска к пожизненному лишению свободы

«Военный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Алчевска Луганской области к пожизненному заключению по обвинению в убийстве двух женщин.

Об этом заявили в так называемой генпрокуратуре формирования.

Как рассказал «прокурор» Роман Калиновский, обвиняемый, распивая у себя дома спиртные напитки, на почве возникшей ссоры взял со стола кухонный нож и нанес двум женщинам ранения. Обе жертвы скончались от полученных ножевых ранений. Одна из них являлась сожительницей нападавшего.

«Исходя из тяжести совершенного преступления (...) подсудимый осуждён к пожизненному лишению свободы», — прокомментировал он.

При этом в группировке не уточнили, являлся ли подсудимый житель Алчевска «военнослужащим ЛНР».

Согласно местному «законодательству», «военный суд рассматривает уголовные дела по фактам преступлений, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы».