В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Причем, по словам Тымчука, это касается обеспечения не только гражданских предприятий и местного населения, но и частей 1-го АК оккупационных войск. "В отдельных подразделениях и частях оккупантов командование вынуждено ограничивает использование автотранспорта, в том числе, для первостепенных нужд, при этом военные водители отмечают резкое ухудшение качества топлива.

В гражданском секторе отмечается отсутствие бензинов популярных марок, а в отдельных случаях и дизельного топлива сразу в нескольких заправочных сетях (розничную торговлю осуществляет лишь ограниченное число заправок)", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что боевики манипулируют показателями добычи угля на территории ОРДО, показывая, что у них якобы существенно возросли объемы добычи в 2018 году. "Однако сравнение проводится исключительно с показателями 2017 г, который был самым провальным по добыче угля за время существования "ДНР". Если сравнить хотя бы с 2016 г., то окажется, что реально добыча угля упала в 1,5 раза", - отмечают в ИС.

Также сообщается, что в "ДНР" предприятия, подконтрольные А.Захарченко и его окружению, скупают у фермеров сельхозпродукцию по заниженным ценам и продают в РФ в 3 раза дороже. "Фермеры, которые возмущаются данной ситуацией, предупреждаются боевиками, что недовольных в принудительном порядке будут отправить на передовую", - говорится в сообщении.