Украинский снайпер ликвидировал командира «народной милиции ЛНР»

Вчера, 5 июня, в районе поселка Крымское Луганской области украинский снайпер ликвидировал командир минометной батареи 4-й бригады «народной милиции ЛНР».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Вчера в зоне ответственности 53-й бригады в районе поселка Крымское нашим снайпером был ликвидирован командир минометной батареи 4-й бригады «народной милиции ЛНР», – написал он.

«Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций, прилетали до 20-25 мин. Сегодня ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно», – подчеркнул он.