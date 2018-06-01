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В РФ в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие

Сегодня, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

В РФ в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшиеТри пассажира автобуса, следовавшего из Москвы в оккупированный Донецк, пострадали в ДТП в районе города Ефремова в Тульской области РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Ефремова.

«Пострадали в ДТП три человека. Автобус двигался из Москвы в Донецк. Пострадавшие получили ушибы, травмы головы, позвоночника», - сказали в ЕДДС.

«Пострадавшие госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. Автобус был эвакуирован на стоянку, сейчас 11 пассажиров находятся в Ефремове, четверо продолжили следование в Донецк», - отметили в ЕДДС.

Как сообщает РИА Новости, автобус перевозил 16 человек – все находившиеся в нем пассажиры – граждане Украины

По данным районного ГИБДД, двое пострадавших  находятся в тяжелом состоянии. «Два человека были в тяжелом состоянии, это водитель и пассажир грузовика. Третья пострадавшая из автобуса, она была в среднем состоянии», - уточнили в ведомстве.

Как сообщил начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Тульской области Андрей Ярцев, ДТП произошло, когда автобус остановился на обочине. «Автобус ехал в южном направлении из Москвы, какая-то неисправность была. Он остановился на обочине, и в него въехал по касательной в бок маленький грузовичок Renault. Пострадали два человека в Renault и один в автобусе, травмы у всех незначительные», - сказал Ярцев.

В региональном управлении МВД РФ также отметили, что состояние дороги не могло стать причиной происшествия. «Столкновение произошло на федеральной трассе «Дон» - это идеальная дорога, в ночное время дождя и сильного ветра не было», - сказал Ярцев. Он отметил, что одна из предполагаемых причин ДТП - водитель Renault заснул за рулем, также рассматривается версия неисправности автомобиля.


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