Генштаб РФ приказал боевикам на Донбассе снизить интенсивность боев

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации приказал оккупационному командованию на Донбассе прекратить интенсивные боевые действия.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Как отметили в ИС, приказ касается периода проведения в РФ Чемпионата мира по футболу. Вместе с тем, сообщается, что интенсивность обстрелов не снижается.

"За последний недельный период снижение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов (из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков) ощущается незначительно (порядка 220 огневых налетов против порядка 280 в предыдущий недельный период)", - говорится в сообщении.