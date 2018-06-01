В зоне проведения ООС зафиксировано 31 вражеский обстрел

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение прошлых суток боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, а также применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра, в результате чего трое украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook. Как сообщается, на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

"Напряженной обстановка оставалась в районах н.п. Причепиловка, Крымское, Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где боевики 11 раз применяли минометы 120 и 82 калибра", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

"Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонных рубежей", - подчеркнули в ООС.