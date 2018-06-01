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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 14 "командиров казачьего полка народной милиции" "ЛНР"

Сегодня, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении 14 так называемых "командиров казачьего полка народной милиции" "ЛНР", передает пресс-служба прокуратура.

Расследованием установлено, что соратники террористов с 2015 года и по настоящее время участвуют в незаконной деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка "Матфея Платова" на должностях так называемых командиров "гаубичной артиллерийской батареи", "реактивной артиллерийской батареи", "батареи ПТУР (противотанковых управляемых ракет)", "противотанковой артиллерийской батареи", "зенитной артиллерийской батареи" и "подразделения противовоздушной обороны".

Следователями установлены неопровержимые доказательства причастности боевиков к совершению обстрелов позиций правоохранительных органов и Вооруженных Сил Украины. Вследствие преступных действий участников террористической группы 30 правоохранителям и военнослужащим, принимавшим участие в проведении АТО, нанесены телесные повреждения.

Поскольку боевики скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последних осуществлена процедура специального предварительного расследования, по результатам которой обвинительный акт направлен в суд.

За совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, вышеуказанным лицам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.


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