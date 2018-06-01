В Попасной прекратило работу почтовое отделение из-за нехватки работников

В Попасной прекратило работу почтовое отделение из-за нехватки работниковСегодня, 11:01
В прифронтовой Попасной закрылось почтовое отделение по адресу ул. Мира,3. Как сообщает пресс-служба Укрпошти, причина закрытия в отсутствии кадров. При этом Укрпошта требует от почтальонов и работников зала наличия высшего образования.
Соответсвующие требования содержатся в объявлении о приеме на работу.
Укрпошта предъявляет к потенциальным работникам следующие требования: высшее или неполное высшее образование, владение практическими навыками работы с персональным компьютером, опыт общения с людьми или желание его получить.