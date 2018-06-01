Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата

В Украине в понедельник, 4 июня, начали работать более 70 образовательных центров, через которые абитуриенты с оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе.

В частности, они могут сделать это без ВНО, аттестата и паспорта, говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины. Отмечается, что открыто 35 центров "Крым-Украина" и 37 - "Донбасс-Украина".

"Упрощенная процедура заключается в том, что абитуриентам из Крыма и Донбасса, которые обратятся в центры, не нужно сдавать ВНО. Зато им надо пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам - украинский язык, история Украины, а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Вступить можно без паспорта и украинского аттестата", - говорится в сообщении.

В министерстве также сообщили, что в прошлом году через образовательные центры для переселенцев в украинские вузы поступило 1550 абитуриентов с оккупированных территорий.