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В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

Вчера, 16:04 citynews.net.ua | Напечатать

4 июня в Северодонецк прибыла делегация Национальных вооруженных сил Латвии, Посольства Латвийской Республики в Украине, Национальной Гвардии Украины и представителей Швеции. Об этом сообщает корреспондент «Сitynews».

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

Представители делегации привезли на Луганщину 12 тонн гуманитарной помощи – это одежда, обувь, медикаменты и продукты питания. Их сегодня доставили в прифронтовую Станицу Луганскую.

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

«Сегодня к нам приехали представители Латвии, которые привезли в Луганскую область гуманитарную помощь. Для наших жителей – это очень важно, иметь поддержку от страны Евросоюза в такой тяжелой для нас ситуации. И важно понимать, что мы со своими проблемами не остались один на один», - заявил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

«Мы хорошо понимаем, какая ситуация возникла в Луганской и Донецкой областях. И рады, что имеем возможность помочь. Это не только гуманитарная помощь, это акт политической поддержки. Мы сегодня на совещании обсуждали, чем еще Латвия может быть полезна, и мы готовы делиться опытом реформ в Латвии и поэтому будем помогать и Луганской области и Украине», - заявил Чрезвычайный и полномочный Посол Латвийской республики в Украине Юрис Пойканс.

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

Логистическую поддержку на территории Украины обеспечили представители Национальной гвардии Украины.

«В вопросах военно-гражданского сотрудничества Национальная гвардия, как и все, уделяет максимум внимания для обеспечения гражданского населения, тем самым показывая, что у военных и гражданских одна цель - как можно быстрее получить мир, чтобы те территории, которые сейчас находятся не под контролем украинской власти были в территориальной целостности нашего государства. Национальная гвардия и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечить перевозку гуманитарных грузов в самые опасные части Луганской и Донецкой областей», - сообщил заместитель командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Ярослав Сподар.

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

Отметим, что это далеко не первый гуманитарный груз, который получает Донбасс от Латвийской Республики.

«Это небольшая помощь. Но пытаемся показать, что мы вас любим, что мы вас поддерживаем. Мы хотим сказать, что то, что сейчас происходит – это неправильно. И мы не хотим оставлять все так, как есть сейчас. И конечно, мы благодарим солдат, потому что многие вещи идут солдатам и их семьям, за то, что они делают. Мы хотим сказать спасибо за то, что солдаты порой отдают свое здоровье и жизни не только за Украину, но и за Латвию тоже. Ведь у нас в Латвии сильна российская пропаганда, путинское вранье, также распространяется и у нас», - рассказал главный капеллан ВС Латвийской Республики Элмарс Плявинш.


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