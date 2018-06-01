В Луганской области судят экс-чиновника за расхищение 1,3 млн грн

В Луганской области сотрудники СБУ, НАБУ и прокуратуры разоблачили механизм присвоения чиновником бюджетных средств, выделенных для проведения восстановительных работ на объектах инфраструктуры, пострадавших от взрывов на военном складе в Сватово. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что конце 2015 года бывший руководитель одного из структурных подразделений Луганской областной госадминистрации заключил с подконтрольной коммерческой структурой ряд соглашений по осуществлению в Сватово восстановительных работ.

«Сотрудники СБУ зафиксировали, что фирма только частично выполнила свои договорные обязательства, но чиновник внес в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах работ. Из-за действий злоумышленника коммерческой структуре были противоправно перечислены почти 1,3 млн грн бюджетных средств. В ходе расследования СБУ получила доказательства совершения правонарушения, установила причастных к нему лиц и задокументировала 25 эпизодов их незаконной деятельности», – отметили в пресс-центре.

В ноябре 2016 года злоумышленники были объявлены в государственный розыск.

«Генеральный прокурор Украины поручил досудебное расследование уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро. В июле 2017 года СБУ установила местонахождение правонарушителей и проинформировала сотрудников НАБУ. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде домашнего ареста», – добавили в спецслужбе.

В ноябре 2017 года Сватовский райсуд вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины руководителю коммерческой структуры. Он полностью признал свою вину и заключил со следствием соглашение о признании виновности.

В апреле 2018 года обвинительный акт в отношении бывшего чиновника облгосадминистрации направлен в Северодонецкий городской суд Луганской области. Экс-чиновнику инкриминируется злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Суд начал рассмотрение материалов уголовного производства