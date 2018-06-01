» » В Луганской области судят экс-чиновника за расхищение 1,3 млн грн

В Луганской области судят экс-чиновника за расхищение 1,3 млн грн

Вчера, 15:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области сотрудники СБУ, НАБУ и прокуратуры разоблачили механизм присвоения чиновником бюджетных средств, выделенных для проведения восстановительных работ на объектах инфраструктуры, пострадавших от взрывов на военном складе в Сватово. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что конце 2015 года бывший руководитель одного из структурных подразделений Луганской областной госадминистрации заключил с подконтрольной коммерческой структурой ряд соглашений по осуществлению в Сватово восстановительных работ.

«Сотрудники СБУ зафиксировали, что фирма только частично выполнила свои договорные обязательства, но чиновник внес в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах работ. Из-за действий злоумышленника коммерческой структуре были противоправно перечислены почти 1,3 млн грн бюджетных средств. В ходе расследования СБУ получила доказательства совершения правонарушения, установила причастных к нему лиц и задокументировала 25 эпизодов их незаконной деятельности», – отметили в пресс-центре.

В ноябре 2016 года злоумышленники были объявлены в государственный розыск.

«Генеральный прокурор Украины поручил досудебное расследование уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро. В июле 2017 года СБУ установила местонахождение правонарушителей и проинформировала сотрудников НАБУ. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде домашнего ареста», – добавили в спецслужбе.

В ноябре 2017 года Сватовский райсуд вынес обвинительный приговор по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины руководителю коммерческой структуры. Он полностью признал свою вину и заключил со следствием соглашение о признании виновности.

В апреле 2018 года обвинительный акт в отношении бывшего чиновника облгосадминистрации направлен в Северодонецкий городской суд Луганской области. Экс-чиновнику инкриминируется злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Суд начал рассмотрение материалов уголовного производства


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:47

В Лисичанске в частном доме произошел взрыв

Вчера, 17:18

Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата

Вчера, 16:23

Сущенко приговорили к 12 годам колонии

Вчера, 16:04

В Северодонецк привезли гуманитарную помощь из Латвии (фоторепортаж)

Вчера, 15:33

В Луганской области судят экс-чиновника за расхищение 1,3 млн грн

Вчера, 14:55

Порошенко: Испания поддерживает позицию Украины по миротворцам ООН на Донбассе

Вчера, 14:46

В Кремле прокомментировали вопрос обмена 23 россиян на украинских заложников

Вчера, 13:54

На Донбассе находятся почти 200 объектов, которые несут экологическую угрозу

Вчера, 13:10

В штабе ООС сообщили о возвращении пропавшего без вести украинского морпеха

Вчера, 12:54

На Луганщине «спецслужбы ЛНР» пытались завербовать местного жителя

Вчера, 12:11

На вокзале в Лисичанске изъяли гранаты и наркотики

Вчера, 11:56

В очереди на лечение за рубежом находятся более 30 украинцев

Новости Украины:

Вчера, 18:15

Украина до осени закроет некоторые районы Азовского моря

Вчера, 17:50

Дело о покушении на убийство Осмаева и Окуевой будет рассматривать суд присяжных

Вчера, 17:28

ОБСЕ направила письмо Лаврову с призывом освободить Сенцова

Вчера, 16:57

СБУ задержала на взятке двух руководителей ГСЧС в Киеве

Вчера, 16:23

Сущенко приговорили к 12 годам колонии

Вчера, 15:30

В ОБСЕ призвали МИД РФ освободить Сенцова

Вчера, 14:51

Проверка на полиграфе подтвердила: Савченко готовила теракт

Вчера, 13:56

В МИД подтвердили задержание в РФ украинца

Вчера, 13:08

Донецкая фильтровальная станция может быть остановлена из-за продолжающихся обстрелов

Вчера, 12:59

Под Киевом расстреляли автомобиль, погиб водитель

Вчера, 12:13

Подозреваемый в нелегальном наркообороте найден повешенным в админздании полиции в Волновахе

Вчера, 11:54

Из Украины выдворили очередного «вора в законе»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 